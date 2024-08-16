Feriha'nın en yakın arkadaşı Günce... Şimdi ne yapıyor? İşte Gülşah Fırıncıoğlu son hali

2011 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan 'Adını Feriha Koydum' dizisinde Feriha'nın en yakın arkadaşı Günce'nin son halini merak ediyor musunuz? İşte ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişmi...

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Feriha'nın en yakın arkadaşı Günce... Şimdi ne yapıyor? İşte Gülşah Fırıncıoğlu son hali - Resim : 1

Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı 'Adını Feriha Koydum' yayınlandığı 2011 senesinde büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

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Feriha'nın en yakın arkadaşı Günce... Şimdi ne yapıyor? İşte Gülşah Fırıncıoğlu son hali - Resim : 2

Dizide Feriha'ya hayat veren Hazal Kaya'nın en yakın arkadaşı ise Günce'yi canlandıran Gülşah Fırıncıoğlu olmuştu.

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Feriha'nın en yakın arkadaşı Günce... Şimdi ne yapıyor? İşte Gülşah Fırıncıoğlu son hali - Resim : 3

Adını Feriha Koydum dizisinden sonra 'Veda'da rol alan Fırıncıoğlu, sonrasında bir televizyon yapımında görülmedi.

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Feriha'nın en yakın arkadaşı Günce... Şimdi ne yapıyor? İşte Gülşah Fırıncıoğlu son hali - Resim : 4

Çalışmalarını öğretim görevlisi, eğitmen olarak sürdüren Gülşah Fırıncıoğlu, tiyatroya ağırlık vermiştir.