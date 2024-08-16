Anasayfa Magazin Feriha'nın en yakın arkadaşı Günce... Şimdi ne yapıyor? İşte Gülşah Fırıncıoğlu son hali
Feriha'nın en yakın arkadaşı Günce... Şimdi ne yapıyor? İşte Gülşah Fırıncıoğlu son hali
2011 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan 'Adını Feriha Koydum' dizisinde Feriha'nın en yakın arkadaşı Günce'nin son halini merak ediyor musunuz? İşte ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişmi...
1 / 7
Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı 'Adını Feriha Koydum' yayınlandığı 2011 senesinde büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
2 / 7
Dizide Feriha'ya hayat veren Hazal Kaya'nın en yakın arkadaşı ise Günce'yi canlandıran Gülşah Fırıncıoğlu olmuştu.
3 / 7
Adını Feriha Koydum dizisinden sonra 'Veda'da rol alan Fırıncıoğlu, sonrasında bir televizyon yapımında görülmedi.
4 / 7
Çalışmalarını öğretim görevlisi, eğitmen olarak sürdüren Gülşah Fırıncıoğlu, tiyatroya ağırlık vermiştir.