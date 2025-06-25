Anasayfa Magazin Feyyaz Şerifoğlu ile evlenecek olan Merve Dinçkol, teknede bekarlığa veda partisi yaptı
Feyyaz Şerifoğlu ile evlenecek olan Merve Dinçkol, teknede bekarlığa veda partisi yaptı
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve Kanal D spikeri Merve Dinçkol, 29 Temmuz'da Kemer Country'de düzenlenecek törenle dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Çiftin düğün hazırlıkları devam ederken, Merve Dinçkol, kız arkadaşlarıyla birlikte teknede keyifli bir bekarlığa veda partisi düzenledi.
1 / 6
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile Kanal D spikeri Merve Dinçkol, evlilik için gün sayıyor. Geçtiğimiz yıl aile ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlanan çiftin düğün tarihi kesinleşti. Şerifoğlu ve Dinçkol, 29 Temmuz'da İstanbul Kemer Country'de dünyaevine girecek.
2 / 6
Düğün öncesi heyecanlı bekleyiş devam ederken, Merve Dinçkol dün kız arkadaşlarıyla birlikte teknede keyifli bir bekarlığa veda partisi düzenledi.
3 / 6
Beyaz bir elbiseyle partide yer alan Dinçkol, arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.
4 / 6
Gecenin sonunda sahneye çıkan dansözle coşan grup, Dinçkol'un arkadaşlarının bir ara Feyyaz Şerifoğlu'nun yüzünün olduğu maskeleri takmasıyla renkli anlara sahne oldu.