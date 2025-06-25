Feyyaz Şerifoğlu ile evlenecek olan Merve Dinçkol, teknede bekarlığa veda partisi yaptı

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile Kanal D spikeri Merve Dinçkol, evlilik için gün sayıyor. Geçtiğimiz yıl aile ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlanan çiftin düğün tarihi kesinleşti. Şerifoğlu ve Dinçkol, 29 Temmuz'da İstanbul Kemer Country'de dünyaevine girecek.