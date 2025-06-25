Feyyaz Şerifoğlu ile evlenecek olan Merve Dinçkol, teknede bekarlığa veda partisi yaptı

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ve Kanal D spikeri Merve Dinçkol, 29 Temmuz'da Kemer Country'de düzenlenecek törenle dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Çiftin düğün hazırlıkları devam ederken, Merve Dinçkol, kız arkadaşlarıyla birlikte teknede keyifli bir bekarlığa veda partisi düzenledi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Feyyaz Şerifoğlu ile evlenecek olan Merve Dinçkol, teknede bekarlığa veda partisi yaptı - Resim : 1

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile Kanal D spikeri Merve Dinçkol, evlilik için gün sayıyor. Geçtiğimiz yıl aile ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlanan çiftin düğün tarihi kesinleşti. Şerifoğlu ve Dinçkol, 29 Temmuz'da İstanbul Kemer Country'de dünyaevine girecek.

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Feyyaz Şerifoğlu ile evlenecek olan Merve Dinçkol, teknede bekarlığa veda partisi yaptı - Resim : 2

Düğün öncesi heyecanlı bekleyiş devam ederken, Merve Dinçkol dün kız arkadaşlarıyla birlikte teknede keyifli bir bekarlığa veda partisi düzenledi. 

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Feyyaz Şerifoğlu ile evlenecek olan Merve Dinçkol, teknede bekarlığa veda partisi yaptı - Resim : 3

Beyaz bir elbiseyle partide yer alan Dinçkol, arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi. 

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Feyyaz Şerifoğlu ile evlenecek olan Merve Dinçkol, teknede bekarlığa veda partisi yaptı - Resim : 4

Gecenin sonunda sahneye çıkan dansözle coşan grup, Dinçkol'un arkadaşlarının bir ara Feyyaz Şerifoğlu'nun yüzünün olduğu maskeleri takmasıyla renkli anlara sahne oldu. 