Feyyaz Şerifoğlu sevgilisi Merve Dinçkol'a evlenme teklifi etti
Geçiğimiz yıl ekranlara veda eden Camdaki Kız dizisinde 'Sedat' karakterine hayat veren oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, Kanal D haber spikeri Merve Dinçkol'a İtalya'da evlenme teklifi etti.
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3 yıldır Kanal D Ana Haber Spikeri Merve Dinçkol ile aşk yaşayan oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi Merve Dinçkol'a çıktıkları İtalya tatilinde evlenme teklifi etti.
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Muhabironline'nın haberine göre; sevgilisiyle İtalya'da tatilde olan Şerifoğlu, hiç beklenmedik bir anda Dinçkol'a evlilik teklifinde bulundu.
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Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, uzun bir süredir beraber olduğu Merve Dinçkol'un önünde diz çöktü ve romantik kareler ortaya çıktı.
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Sevgilisinin evlilik teklifine bir hayli şaşıran Merve Dinçkol, 'Şaka yapıyorsun' diyerek şaşkınlığını gizleyememesi ve gözyaşlarını tutamaması da dikkat çekti.