Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol evlendi

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, uzun süredir birlikte olduğu spiker Merve Dinçkol ile hayatını birleştirdi. Çift, sade bir törenle dünyaevine girerek sevenlerini mutlu etti.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol evlendi - Resim : 1

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında İtalya tatiline çıkan Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi Merve Dinçkol’a evlenme teklif etmişti. Çift, 4 yıllık birlikteliklerini taçlandırdı.

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Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol evlendi - Resim : 2

Düğüne gelin ve damadın aileleri ve yakın dostları katıldı.

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Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol evlendi - Resim : 3

Feyyaz Şerifoğlu'nun annesi, oğlunun bu mutlu gününde yaşlarını tutamadı.

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Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol evlendi - Resim : 4

 Feyyaz Şerifoğlu'nun nikâh masasına oturmak için seçtiği yer, rol aldığı iki dizide canlandırdığı karakterin partnerine evlenme teklifi ettiği Kemer Country oldu. Şerifoğlu, bu konuda; "Sanki evren, bana 'Artık gerçeğini yaşa' diyerek mesaj verdi" demişti.