Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol evlendi
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, uzun süredir birlikte olduğu spiker Merve Dinçkol ile hayatını birleştirdi. Çift, sade bir törenle dünyaevine girerek sevenlerini mutlu etti.
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Geçtiğimiz yıl temmuz ayında İtalya tatiline çıkan Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi Merve Dinçkol’a evlenme teklif etmişti. Çift, 4 yıllık birlikteliklerini taçlandırdı.
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Düğüne gelin ve damadın aileleri ve yakın dostları katıldı.
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Feyyaz Şerifoğlu'nun annesi, oğlunun bu mutlu gününde yaşlarını tutamadı.
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Feyyaz Şerifoğlu'nun nikâh masasına oturmak için seçtiği yer, rol aldığı iki dizide canlandırdığı karakterin partnerine evlenme teklifi ettiği Kemer Country oldu. Şerifoğlu, bu konuda; "Sanki evren, bana 'Artık gerçeğini yaşa' diyerek mesaj verdi" demişti.