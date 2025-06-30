Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol evlendi

Feyyaz Şerifoğlu'nun nikâh masasına oturmak için seçtiği yer, rol aldığı iki dizide canlandırdığı karakterin partnerine evlenme teklifi ettiği Kemer Country oldu. Şerifoğlu, bu konuda; "Sanki evren, bana 'Artık gerçeğini yaşa' diyerek mesaj verdi" demişti.