Feyza Civelek, 'Adını Feriha Koydum' ile ilgili gerçeği yıllar sonra anlattı
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her bölümüyle ilgiliyle takip ediliyor. Kızılcık Şerbeti'nin en çok konuşulan isimlerinden birisi de hiç şüphesiz Nilay. Nilay'a hayat veren Feyza Civelek, Hakan Gence'nin programına konuk oldu.
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbetinin popüler karakterlerinden birisi de Nilay. Hem eğlenceli hem de saf bir karakter olan Nilay, neredeyse her bölümde izleyiciyi güldürmeyi ve bir şekilde gündeme gelmeyi başarıyor.
Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, son olarak Hakan Gence'nin programına konuk oldu.Kızılcık Şerbeti'nin senaristinin Feyza Civelek'in annesi Melis Civelek olması, sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü isim, katıldığı programda bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Feyza Civelek ilk olarak Adını Feriha Koydum dizisinde Lara karakterine hayat vermişti. Dizinin senaristliğini ise yine Feyza Civelek'in annesi, Melis Civelek üstleniyordu. Civelek, bu diziyle birlikte tanınmaya başladı.
Feyza Civelek, Feriha'nın hikayesinin aslında bir arkadaşının hikayesi olduğunu ve annesinin bu arkadaşından etkilenip diziyi yazdığını söyledi.