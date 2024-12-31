Feyza Civelek'ten eski sevgilisine ağır sözler: Çok çirkindi...

İki yıldır aşk yaşadığı işletmeci Alican Kurt'tan ayrıldığını açıklayan Civelek, daha önce yaptığı ayrılık konuşmasıyla adından bahsettirmişti.

AYRILIĞI BÖYLE ANLATMIŞTI

Civelek bu açıklama sonrası 'Birçok kadının yaşadığı ihanet sebebiyle ben de erkek arkadaşım ile ayrılık kararı aldım. Karaktersiz birisiymiş, demek ki doğru tanıyamamışım. İyi ki de böyle oldu ve ben yakaladım. Aksini düşünmek istemiyorum.' ifadelerini kullanmıştı.