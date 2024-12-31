Feyza Civelek'ten eski sevgilisine ağır sözler: Çok çirkindi...
YouTube'da yayınlanan 'Dahhası Var' isimli programa konuk olan oyuncu Feyza Civelek, kısa bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi hakkında ağır sözler söyledi.
Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterine hayat veren ve yaptığı açıklamalarla sık sık dikkatleri üzerine toplayan Feyza Civelek, son katıldığı programda özel hayatıyla ilgili anlattıklarıyla yine olay yarattı.
YouTube'da yayınlanan 'Dahhası Var' isimli programa konuk olan Feyza Civelek, eski sevgilisini de büyük bir pişmanlıkla andı.
İki yıldır aşk yaşadığı işletmeci Alican Kurt'tan ayrıldığını açıklayan Civelek, daha önce yaptığı ayrılık konuşmasıyla adından bahsettirmişti.
AYRILIĞI BÖYLE ANLATMIŞTI
Civelek bu açıklama sonrası 'Birçok kadının yaşadığı ihanet sebebiyle ben de erkek arkadaşım ile ayrılık kararı aldım. Karaktersiz birisiymiş, demek ki doğru tanıyamamışım. İyi ki de böyle oldu ve ben yakaladım. Aksini düşünmek istemiyorum.' ifadelerini kullanmıştı.
'ÇİRKİN ŞANSI VAR BENDE'
Feyza Civelek önce sunucunun, "Senin yanına yakışmıyordu" sözleri üzerine "Evet çok çirkindi bu arada, çirkin şansı var bende." dedi.