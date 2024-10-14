Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas'a Küba esintili sürpriz doğum günü partisi

Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas'a yakın arkadaşları tarafından sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas'a Küba esintili sürpriz doğum günü partisi - Resim : 1

A Milli Takım ve Fenerbahçe Medicana'nın yıldızı Melissa Vargas için sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi.  

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Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas'a Küba esintili sürpriz doğum günü partisi - Resim : 2

VakıfBank'ta forma giyen yakın arkadaşı Zehra Güneş, Vargas için birkaç gün öncesinden özel bir organizasyon hazırladı. 

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Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas'a Küba esintili sürpriz doğum günü partisi - Resim : 3

Küba asıllı yıldız voleybolcu Melissa Vargas'a özel olarak düzenlenen partide, Küba esintileri ön plandaydı. Vargas'ın annesi de bu anlamlı organizasyona katıldı.

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Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas'a Küba esintili sürpriz doğum günü partisi - Resim : 4

Partiye katılanlara özel olarak geçici Vargas dövmesi yapıldı. Zehra Güneş de bu dövmelerden birini omzuna, diğerini ise bileğine yaptırdı.  