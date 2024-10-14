Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas'a Küba esintili sürpriz doğum günü partisi
Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas'a yakın arkadaşları tarafından sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi.
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A Milli Takım ve Fenerbahçe Medicana'nın yıldızı Melissa Vargas için sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi.
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VakıfBank'ta forma giyen yakın arkadaşı Zehra Güneş, Vargas için birkaç gün öncesinden özel bir organizasyon hazırladı.
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Küba asıllı yıldız voleybolcu Melissa Vargas'a özel olarak düzenlenen partide, Küba esintileri ön plandaydı. Vargas'ın annesi de bu anlamlı organizasyona katıldı.
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Partiye katılanlara özel olarak geçici Vargas dövmesi yapıldı. Zehra Güneş de bu dövmelerden birini omzuna, diğerini ise bileğine yaptırdı.