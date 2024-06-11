Filiz Akın’dan hayatını kaybeden Murat Soydan’a veda: Yakışıklı Murat’ımız maalesef yok artık

Türk sinemasına damga vuran usta oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti. Yeşilçam’dan arkadaşı olan Filiz Akın, hayatını kaybeden Murat Soydan’a sosyal medyadan yaptığı paylaşımla veda etti.

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Filiz Akın’dan hayatını kaybeden Murat Soydan’a veda: Yakışıklı Murat’ımız maalesef yok artık - Resim : 1

Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini kızı Mehveş Soydan duyurdu.

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Filiz Akın’dan hayatını kaybeden Murat Soydan’a veda: Yakışıklı Murat’ımız maalesef yok artık - Resim : 2

Yeşilçam’dan arkadaşı olan Filiz Akın, hayatını kaybeden Murat Soydan’a sosyal medyadan yaptığı paylaşımla veda etti.

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Filiz Akın’dan hayatını kaybeden Murat Soydan’a veda: Yakışıklı Murat’ımız maalesef yok artık - Resim : 3

Akın gönderisine "#yeşilçam dönem arkadaşlarımızdan Murat Soydan’ın vefatını öğrenmenin hüznüyleyim. Sevenlerine sabır diliyorum Resimdeki yakışıklı Murat’ımız maalesef yok artık…" notunu düştü. 

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Filiz Akın’dan hayatını kaybeden Murat Soydan’a veda: Yakışıklı Murat’ımız maalesef yok artık - Resim : 4