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Filiz Akın’dan hayatını kaybeden Murat Soydan’a veda: Yakışıklı Murat’ımız maalesef yok artık
Türk sinemasına damga vuran usta oyuncu Murat Soydan hayatını kaybetti. Yeşilçam’dan arkadaşı olan Filiz Akın, hayatını kaybeden Murat Soydan’a sosyal medyadan yaptığı paylaşımla veda etti.
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Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu Murat Soydan 83 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini kızı Mehveş Soydan duyurdu.
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Yeşilçam’dan arkadaşı olan Filiz Akın, hayatını kaybeden Murat Soydan’a sosyal medyadan yaptığı paylaşımla veda etti.
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Akın gönderisine "#yeşilçam dönem arkadaşlarımızdan Murat Soydan’ın vefatını öğrenmenin hüznüyleyim. Sevenlerine sabır diliyorum Resimdeki yakışıklı Murat’ımız maalesef yok artık…" notunu düştü.
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