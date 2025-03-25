Filiz Akın'ın sessiz vedası: Hayat görüşü, cenazesine yansıdı

Filiz Akın gibi bir oyuncunun cenazesinin sessiz sedasız defnedilmesi, hayranları tarafından bir hayli garipsendi.

Habertürk'ün haberine göre, Filiz Akın'ın hayat görüşü, yaşam biçimi nasılsa cenazesi de öyle defnedildi. Tüm şöhretine rağmen hayatı boyunca şaşaalı bir yaşamdan uzak duran, hayatını sade bir şekilde yaşayan Akın'ın hayattaki en büyük korkularından biri, başkalarına yük olmaktı.