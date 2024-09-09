Film çekimleri biten Sinem Kobal tatile çıktı! Yeni karelerini paylaştı

7 yıl aradan sonra “Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle ekranlara dönen Sinem Kobal, film çekimleri bitince soluğu tatilde aldı. Ünlü oyuncu yeni tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Film çekimleri biten Sinem Kobal tatile çıktı! Yeni karelerini paylaştı - Resim : 1

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren oyuncu Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.

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Film çekimleri biten Sinem Kobal tatile çıktı! Yeni karelerini paylaştı - Resim : 2

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, setlere geri döndü. Kobal, 7 yıl aradan sonra “Her Şeyin Başı Merkür" filminde rol aldı.

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Film çekimleri biten Sinem Kobal tatile çıktı! Yeni karelerini paylaştı - Resim : 3

Geçtiğimiz günlerde başrolünde yer aldığı “Her Şeyin Başı Merkür" filminin çekimlerini tamamlayan Sinem Kobal soluğu Antalya'da tatilde aldı.

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Film çekimleri biten Sinem Kobal tatile çıktı! Yeni karelerini paylaştı - Resim : 4

"Ama önce kahve" notuyla 6.1 milyon takipçili hesabından  paylaşım yapan Kobal'ın karelerine beğeni ve yorum yağdı.