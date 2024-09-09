Film çekimleri biten Sinem Kobal tatile çıktı! Yeni karelerini paylaştı
7 yıl aradan sonra “Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle ekranlara dönen Sinem Kobal, film çekimleri bitince soluğu tatilde aldı. Ünlü oyuncu yeni tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
1 / 7
2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren oyuncu Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.
2 / 7
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, setlere geri döndü. Kobal, 7 yıl aradan sonra “Her Şeyin Başı Merkür" filminde rol aldı.
3 / 7
Geçtiğimiz günlerde başrolünde yer aldığı “Her Şeyin Başı Merkür" filminin çekimlerini tamamlayan Sinem Kobal soluğu Antalya'da tatilde aldı.
4 / 7
"Ama önce kahve" notuyla 6.1 milyon takipçili hesabından paylaşım yapan Kobal'ın karelerine beğeni ve yorum yağdı.