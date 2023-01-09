Fırat Çelik, Yal Çapkını dizisine dahil oluyor

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi konusunun yanı sıra oyuncu kadrosuyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Mine Tugay'ın ardından oyuncu Fırat Çelik de konuk oyuncu olacak.

5 BÖLÜM OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Burcu Alptekin'in yönettiği dizinin kadrosuna son olarak Mine Tugay "Defne" rolüyle konuk olmuştu. Tugay'ın ardından arkadaşı Efe de diziye katılıyor. Dizide "Efe" rolünü oynayacak olan Çelik, gelecek hafta yayınlanacak olan yeni bölümle izleyici karşısına çıkacak. Başarılı oyuncunun dizide 5 bölüm kalması planlanıyor.