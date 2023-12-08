Forbes açıkladı: İşte En Güçlü 10 Kadın
Forbes dergisi, medya ve eğlence dünyasında "En Güçlü 100 Kadın" listesini açıkladı. Peki, medya ve eğlence dünyasında en güçlü kadın ünlüler kimler? İşte medya ve eğlence dünyasından Forbes'un listesine girmeyi başaran en güçlü kadınlar...
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10 - Rihanna
100 kişilk listede 74'üncü sırada.
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9. Bela Bajaria
Netflix'te içerik yöneticisi olan Bajaria, 100 kişilik listede 67'nci.
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8. Suzanne Scott
Fox News'in CEO'su, 100 kişilik listede 64'üncü sırada.
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7. Jennifer Salke
Amazon Stüdyoları Başkanı, 100 kişilik listede 58'inci.