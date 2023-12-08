Forbes açıkladı: İşte En Güçlü 10 Kadın

Forbes dergisi, medya ve eğlence dünyasında "En Güçlü 100 Kadın" listesini açıkladı. Peki, medya ve eğlence dünyasında en güçlü kadın ünlüler kimler? İşte medya ve eğlence dünyasından Forbes'un listesine girmeyi başaran en güçlü kadınlar...

1 / 10
Forbes açıkladı: İşte En Güçlü 10 Kadın - Resim : 1

10 - Rihanna

100 kişilk listede 74'üncü sırada.

2 / 10
Forbes açıkladı: İşte En Güçlü 10 Kadın - Resim : 2

9. Bela Bajaria

Netflix'te içerik yöneticisi olan Bajaria, 100 kişilik listede 67'nci.

3 / 10
Forbes açıkladı: İşte En Güçlü 10 Kadın - Resim : 3

8. Suzanne Scott

Fox News'in CEO'su, 100 kişilik listede 64'üncü sırada.

4 / 10
Forbes açıkladı: İşte En Güçlü 10 Kadın - Resim : 4

7. Jennifer Salke

Amazon Stüdyoları Başkanı, 100 kişilik listede 58'inci.