'Foşur foşur yıkama' videolarıyla tanınan Cem Özkök: Madem hakaret ediyorsunuz...

"Dünden beri haber sitelerinin altındaki yorumları özellikle avukatım takip ediyor ve hepsine tek tek hakaret davası açılıyor. Burası sizin istediğiniz şekilde birilerine gerek bel altı gerek dış görünüşe küfür edeceğiniz bir yer olmamalı. Fikir beyan etmek değil bu sizin dediğiniz gibi. Gelişimini tamamlayamamış insan topluluklarından bahsediyorum tabii ki genellemiyorum. Aileniz şu yazdıklarınızı görse inanın sizden utanır. Madem hakaret ediyorsunuz her şeyi göze alıp ciddi paralar ödeyin bakalım. Her şeyin bir bedeli vardır. Ben kendimle barışık biriyim takılmıyorum ama bu aksi de olabilirdi. Bir insanın dış görünüşü ile kelliği ile vs. dalga geçebilecek ve buna küfürler yazacak bir seviyedeyseniz gerçek anlamda karakter yoksunusunuz demektir. Hepiniz geleceğin bir baba figürü ya da bir meslek grubu temsilcisi olacak. Ve tablo korkunç. bir insan birilerini aşağılayarak nasıl bundan zevk alabilir inanın anlayamıyorum. Hepiniz için üzülüyor, adınıza utanıyor ve kalbinize hidayet diliyorum."