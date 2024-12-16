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Fotoğraflar silindi, takipleşme bitti... Devrim Özkan ve Lucas Torreira ayrıldı mı?
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile ünlü oyuncu Devrim Özkan aşkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıktı.
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Ünlü oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, 11 ay önce ilişkilerini sonlandırmıştı. Ocak ayında ayrılan çift yeniden barışmıştı. Hatta çift Uruguay'a gitmişti. Futbolcu, sevgilisini doğup büyüdüğü eve de götürmüştü.
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Evlenecekleri düşünülen Torreira ile Özkan'ın ilişkisinde dejavu yaşanıyor. 2024'ün ilk günlerinde ayrılarak birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakıp, birlikte çekildikleri fotoğrafları silmişti.
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Uzun zamandır Instagram hesabından paylaşım yapmayan Devrim Özkan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. İki ünlü isim birbirini takipten çıkardı.
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Torreira fotoğraflarını kaldırmazken Özkan paylaştığı postları silmeyi tercih etti. Çiftin ayrıldıkları iddia edildi.