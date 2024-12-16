Fotoğraflar silindi, takipleşme bitti... Devrim Özkan ve Lucas Torreira ayrıldı mı?

Ünlü oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira, 11 ay önce ilişkilerini sonlandırmıştı. Ocak ayında ayrılan çift yeniden barışmıştı. Hatta çift Uruguay'a gitmişti. Futbolcu, sevgilisini doğup büyüdüğü eve de götürmüştü.