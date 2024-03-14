Friends yıldızı Matthew Perry'nin vasiyeti ortaya çıktı

54 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Matthew Perry'in 15 yıl önce oluşturduğu vasiyeti ortaya çıktı.

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Friends yıldızı Matthew Perry'nin vasiyeti ortaya çıktı - Resim : 1

'Friends' dizisininde 'Chandler' adlı karakterle tanınan ABD'li oyuncu Matthew Perry'in vasiyeti ölümünün üstünden 5 ay sonra çıktı.

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Friends yıldızı Matthew Perry'nin vasiyeti ortaya çıktı - Resim : 2

Matthew Perry, 2009'da oluşturduğu vasiyetinde; adını Woody Allen'ın 'Annie Hall' filmindeki karakterinden alan Alvy Singer Living Trust adlı vakfa; eşyalarını ve 1 milyon dolarlık bir meblağ bıraktı.

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Friends yıldızı Matthew Perry'nin vasiyeti ortaya çıktı - Resim : 3

Matthew Perry ayrıca; 2009'da hazırladığı vasiyetinde, sahip olduğu hiçbir çocuğun mülküne erişim hakkına sahip olmayacağını da belirtmişti. Ne var ki ünlü oyuncunun hiç çocuğu olmadı.

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Friends yıldızı Matthew Perry'nin vasiyeti ortaya çıktı - Resim : 4

Ünlü oyuncunun evindeki jakuzide ölü bulunduğu aktarılmıştı. Perry'nin ölüm nedeninin boğulma olduğu da öne sürülmüştü.