Full House dizisinin yıldızı Dave Coulier kansere yakalandığını açıkladı

Bir zamanların sevilen dizisi Full House'un yıldız oyuncularından Dave Coulier, katıldığı programda kansere yakalandığını açıkladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Full House dizisinin yıldızı Dave Coulier kansere yakalandığını açıkladı - Resim : 1

1995-2002 yılları arasında Türkiye'de yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Full House, en sevilen diziler arasındaki yerini almıştı. 

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Full House dizisinin yıldızı Dave Coulier kansere yakalandığını açıkladı - Resim : 2

Dizideki performansıyla hafızalara kazınan Dave Coulier önceki gün, Today isimli programda Hoda Kotb'un konuğu oldu. 

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Full House dizisinin yıldızı Dave Coulier kansere yakalandığını açıkladı - Resim : 3

Usta oyuncu, 5 hafta önce kan kanserine yakalandığını öğrendiğini ve kemoterapiye başladığını söyledi.

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Full House dizisinin yıldızı Dave Coulier kansere yakalandığını açıkladı - Resim : 4

"3 KEZ AMELİYAT OLDUM, SAÇLARIM DÖKÜLMEYE BAŞLADI"

Kanserin 3. evresinde olduğunu belirten Dave Coulier, "Bu süreçte üç kez ameliyat oldum. Kemoterapi gördüm ve bunun sonucu olarak saçlarımın bir bölümü döküldü" dedi. 