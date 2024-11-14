Full House dizisinin yıldızı Dave Coulier kansere yakalandığını açıkladı

"3 KEZ AMELİYAT OLDUM, SAÇLARIM DÖKÜLMEYE BAŞLADI"

Kanserin 3. evresinde olduğunu belirten Dave Coulier, "Bu süreçte üç kez ameliyat oldum. Kemoterapi gördüm ve bunun sonucu olarak saçlarımın bir bölümü döküldü" dedi.