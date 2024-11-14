Full House dizisinin yıldızı Dave Coulier kansere yakalandığını açıkladı
Bir zamanların sevilen dizisi Full House'un yıldız oyuncularından Dave Coulier, katıldığı programda kansere yakalandığını açıkladı.
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1995-2002 yılları arasında Türkiye'de yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Full House, en sevilen diziler arasındaki yerini almıştı.
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Dizideki performansıyla hafızalara kazınan Dave Coulier önceki gün, Today isimli programda Hoda Kotb'un konuğu oldu.
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Usta oyuncu, 5 hafta önce kan kanserine yakalandığını öğrendiğini ve kemoterapiye başladığını söyledi.
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"3 KEZ AMELİYAT OLDUM, SAÇLARIM DÖKÜLMEYE BAŞLADI"
Kanserin 3. evresinde olduğunu belirten Dave Coulier, "Bu süreçte üç kez ameliyat oldum. Kemoterapi gördüm ve bunun sonucu olarak saçlarımın bir bölümü döküldü" dedi.