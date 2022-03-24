Fulya Zenginer'den karnı burnunda poz! "Varlığını öğrenmemiz daha dün gibi"

'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle adını milyonlarca kişiye duyuran Fulya Zenginer, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Kuntay Tarık Evren ile 2019 yılında evlenen ve 5 ay önce hamile olduğunu duyuran Fulya Zenginer bebeğinin ismini de müjdelemişti. Zenginer, hamileliğinde 30. haftaya girdi ve 'Milan' adını verdiği bebeğinin kıyafetlerini dolaba yerleştirdiği anları paylaştı.

"ZAMAN NE ÇABUK GEÇİYOR!"

Büyüyen karnını gözler önüne seren Fulya Zenginer, bebeğinin kıyafetlerini dolaba yerleştirdiği anları paylaştı. Zenginer, yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Zaman ne çabuk geçiyor... Varlığını öğrenmemiz daha dün gibi ve şimdi dolap yerleştirmeye başladım Başlangıçta korktuğum, şu an hayatımın en keyfini çıkardığım dönemi hamilelik... 30+3..." notuyla yayınladı. Ünlü oyuncunun gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Fulya Zenginer Evren (@fulyazenginer)'in paylaştığı bir gönderi

MİLAN BEBEK GELİYOR

Anne olmak için gün sayan güzel oyuncu, eşinin göbeğini öptüğü anın fotoğrafını paylaşıp "Milan..." notunu düşerek, bebeğinin ismini de ilk kez açıklamıştı.