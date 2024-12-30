Gal Gadot hamileyken ölümden döndüğünü açıkladı: Beynime pıhtı attı
'Wonder Woman' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Gal Gadot, son hamileliği sırasında beyninde oluşan "büyük kan pıhtısı"ndan nasıl kurtulduğunu anlattı.
'Wonder Woman' karakteriyle hafızalara kazınan Hollywood'un ünlü yıldızı Gal Gadot, son hamileliğinde ölümden döndüğünü açıkladı.
39 yaşındaki İsrailli oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, dördüncü çocuğuna hamileliğinde beynine kan pıhtısı atma sorunu yaşadığını duygusal bir mesajla anlattı.
Ori adını verdiği dördüncü çocuğunu mart ayında dünyaya getiren Gadot, "Bu yıl derin zorluklar ve derin düşüncelerle geçti. Kişisel bir hikayeyi nasıl paylaşacağımı veya paylaşıp paylaşmama konusunda kendimle boğuştum. Sonunda kalbimin beni yönlendirmesine izin vermeye karar verdim" diye söze girdi.
"Paylaşarak farkındalık yaratabileceğimi ve benzer bir şeyle karşılaşabileceklere destek olabileceğimi umuyorum" diyen ünlü oyuncu, kızının doğumunu anlatırken, “Hastaneye koştuk ve birkaç saat içinde acil ameliyata alındım. Kızım Ori, o belirsizlik ve korku anında doğdu. ‘Işığım’ anlamına gelen ismi tesadüfen seçilmedi. Ameliyattan önce Jaron’a kızımız doğduğunda, bu tünelin sonunda beni bekleyen ışık olacağını söylemiştim" dedi.
"Artık tamamen iyileştim ve bana geri verilen hayat için minnettarım" diyen Gadot, "Yolculuk bana çok şey öğretti. Öncelikle, vücudumuzu dinlemek ve bize söylediklerine güvenmek hayati önem taşıyor. Acı, rahatsızlık veya hatta ince değişiklikler bile genellikle daha derin anlamlar taşır ve vücudunuza uyum sağlamak hayat kurtarıcı olabilir" ifadesini kullandı.