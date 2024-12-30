Gal Gadot hamileyken ölümden döndüğünü açıkladı: Beynime pıhtı attı

"Paylaşarak farkındalık yaratabileceğimi ve benzer bir şeyle karşılaşabileceklere destek olabileceğimi umuyorum" diyen ünlü oyuncu, kızının doğumunu anlatırken, “Hastaneye koştuk ve birkaç saat içinde acil ameliyata alındım. Kızım Ori, o belirsizlik ve korku anında doğdu. ‘Işığım’ anlamına gelen ismi tesadüfen seçilmedi. Ameliyattan önce Jaron’a kızımız doğduğunda, bu tünelin sonunda beni bekleyen ışık olacağını söylemiştim" dedi.

"Artık tamamen iyileştim ve bana geri verilen hayat için minnettarım" diyen Gadot, "Yolculuk bana çok şey öğretti. Öncelikle, vücudumuzu dinlemek ve bize söylediklerine güvenmek hayati önem taşıyor. Acı, rahatsızlık veya hatta ince değişiklikler bile genellikle daha derin anlamlar taşır ve vücudunuza uyum sağlamak hayat kurtarıcı olabilir" ifadesini kullandı.