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Gala öpücüğü! Lucas Torreira sevgilisi Devrim Özkan'ın filminin galasında yalnız bırakmadı
Devrim Özkan ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı filmin galası yapıldı. Devrim Özkan'ın sevgilisi Lucas Torreira galada sevgilisini yalnız bırakmadı.
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Aşkları doludizgin devam eden çiftten Lucas Torreira, önceki akşam sevgilisi Devrim Özkan'ın başrolde yer aldığı 'Mavi Mağara' filminin galasına katıldı.
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Özkan'ı galada yalnız bırakmayan Torreira, sevgilisiyle karelerini Instagram hesabından paylaştı.
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Lucas Torreira, galada Devrim Özkan'ı öptüğü kareyi de yayınladı. Futbolcu gönderisinde Devrim Özkan'ı da etiketleyerek, "Aşkımla özel bir gece" ifadelerini kullandı.
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Devrim Özkan sevgilisinin paylaşımına "İyi ki sen" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.