Galler Prensesi Kate Middleton uzun bir aradan etkinliğe katıldı! Kırmızı ceket elbisesiyle şık bir görünüm sergiledi

Şapkası, çantası ve ayakkabısı da aynı rengin farklı tonlarındaydı. Şapka tercihi Gina Foster, stilettoları ise Gianvito Rossi. İnci kolyesi ise Kraliçe Elizabeth’e ait olan ve Prenses Diana’nın da taktığı choker.

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