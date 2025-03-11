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Galler Prensesi Kate Middleton uzun bir aradan etkinliğe katıldı! Kırmızı ceket elbisesiyle şık bir görünüm sergiledi
Galler Prensesi Catherine ve Prens William, Milletler Topluluğu Günü için Aziz Peter Kilisesi’ndeydi. Kate Middleton, kırmızı ceket elbisesi içinde şık bir görünüm sergiledi.
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Kanser tedavisi nedeniyle bir süredir gözlerden uzak kalan , Galler Prensesi Catherine (Kate Middleton), uzun bir aradan sonra önemli bir etkinlikte yeniden sahneye çıktı.
Fotoğraf: Getty
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Galler Prensesi Catherine ve Prens William, Milletler Topluluğu Günü için Aziz Peter Kilisesi’ndeydi. Galler çifti etkinlikte Kral Charles ve Kraliçe Camilla'ya eşlik etti.
Fotoğraf: Getty
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Kate Middleton, kırmızı Catherine Walker & Co ceket elbisesi içinde her zamanki gibi şık bir zarif görünüm sergiledi.
Fotoğraf: Getty
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Şapkası, çantası ve ayakkabısı da aynı rengin farklı tonlarındaydı. Şapka tercihi Gina Foster, stilettoları ise Gianvito Rossi. İnci kolyesi ise Kraliçe Elizabeth’e ait olan ve Prenses Diana’nın da taktığı choker.
Fotoğraf: Getty