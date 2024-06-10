Gamze Özçelik ve Reshad Strik evlendi! İşte ilk paylaşım...

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İlk evliliğini Uğur Pektaş ile yapan Gamze Özçelik, yeniden nikah masasına oturdu.
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Çiftin mutlu anlarına dair görüntüler arkadaşları tarafından paylaşıldı.
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Strik bugün sosyal medya hesabından nikah törenine ait paylaşım yaptı.
'GAMZE ÖZÇELİK, SENİ SEVİYORUM'
Oyuncu "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için Elhamdülillah. Gamze Özçelik, seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak.
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'İNŞALLAH CENNET'TE DE BERABER OLACAĞIZ'
''İnşallah Cennet’te de biz beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı..." ifadelerini kullandı.