Anasayfa Magazin Gamze Özçelik'ten eşi Reshad Strik'e övgü dolu sözler: En iyisi olduğun için teşekkürler
Gamze Özçelik'ten eşi Reshad Strik'e övgü dolu sözler: En iyisi olduğun için teşekkürler
Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, geçtiğimiz aylarda sürpriz şekilde Reshad Strik ile dünyaevine girmişti. Özçelik, eşi Strik'e olan minnettarlığını sosyal medya hesabından övgü dolu sözlerle anlattı.
1 / 5
'Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Zeynep Komiser' karakteriyle hafızalarda yer eden Gamze Özçelik, oyunculuğu bırakıp 2017 yılında Umuda Koşanlar Derneği'ni kurmuştu.
2 / 5
Özçelik, geçtiğimiz aylarda ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. 41 yaşındaki eski oyuncu, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile dünyaevine girmişti.
3 / 5
Sık sık sosyal medya hesabından eşine övgüler yağdıran Gamze Özçelik'ten yeni bir paylaşım geldi.
4 / 5
Özçelik, son paylaşımına şu notu ekledi:
Her seferinde tatile gitmek yerine zorlu hayır yolculuklarında sınırı zorlamayı tercih eden eşini yalnız bırakmayan kocam… Thank u for being the best! Thank u for being my lifa! (En iyisi olduğun için teşekkür ederim! Hayatım olduğun için teşekkür ederim!)