Gamze Özçelik'ten eşi Reshad Strik'e romantik doğum günü mesajı
Umuda Koşanlar Derneği kurucusu eski oyuncu Gamze Özçelik, oyuncu Reshad Strik ile geçen günlerde nikah masasına oturdu. Özçelik, sosyal medya hesabından 43 yaşına giren eşinin doğum gününü kutladı.
Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da hayat verdiği 'Zeynep Komiser' karakteriyle hafızalara kazınan Gamze Özçelik, 42 yaşındaki Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik'le geçen günlerde sürpriz şekilde nikah masasına oturdu.
Magazin gündemine bomba gibi düşen evlilik haberinin ardından Strik, Özçelik ile nikâh törenlerinde çekilen kareleri yayınlamış ve eşine duygusal bir mesajla seslenmişti:
İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için elhamdülillah. Seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. inşallah cennette de biz beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı.
Düğünleri sosyal medyada çok konuşulan ikiliden Gamze Özçelik, son olarak eşinin doğum gününü kutlamasıyla gündeme geldi.
1.8 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından Strik ile çekilen pozlarını yayınlayan Özçelik, "Doğum Günün Kutlu Olsun Kalbim" mesajını yazarak eşini de etiketledi.