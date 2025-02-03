Gassal dizisi ile ekrana dönecek olan Hande Soral 38 yaşına girdi
Gassal dizisi ile ekrana dönecek olan Hande Soral bugün 38. yaşına girdi. Soral, doğum gününü ailesiyle kutladı.
2008-2011 yıları arasında yayınlanan ‘Küçük Kadınlar’ dizisinde canlandırdığı ‘Armağan’ karakteriyle kariyerini ilk adımı atan, ‘Alev Alev’, ‘Fatih’, ‘Çalıkuşu’, ‘Kalbim Yangın Yeri’, ‘Evlat Kokusu’, ‘Diriliş Ertuğrul’, ‘Bir Zamanlar Çukurova’ , ‘Ateş Kuşları’ gibi yapımlarda boy gösteren Hande Soral ile İsmail Demirci, 14 Ekim 2017'de dünyaevine girmişti.
Geçtiğimiz yıl oğulları Ali'yi kucağına alarak ilk kez anne ve baba olan İsmail Demirci ile Hande Soral mutlu evlilikleri ile adından söz ettiriyor.
Şimdilerde Gassal dizisinin ikinci sezonunda rol almaya hazırlanan ünlü isim, 38 yaşına bastı. Güzel oyuncu doğum gününü ailesiyle kutladı.
Doğum gününü ailesiyle kutlayan Hande Soral'ı eşi İsmail Demirci ve ikiz kardeşleri Bensu Soral ile Bedirhan Soral yalnız bırakmadı.