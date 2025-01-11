Gassal dizisinin 2. sezonuna dahil olan Hande Soral: Gasilhanede çalıştım, cansız bir manken üzerinden yıkamayı öğrendim
Gassal dizisinin 2. sezonuna kadın gassal olarak katılan Hande Soral, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtladı.
TRT ekranlarının dijital platform dizisi “Gassal” hem konusuyla hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Ünlü şarkıcı Bayhan ve ünlü oyuncu Hande Soral Gassal dizisinin 2. sezonuna dahil olan isimler arasında yer almıştı. Dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural’a eşlik edecek diğer başrol kadın oyuncu ise Hande Soral olmuştu.
Gassal dizisinin 2. sezonuna kadın gassal olarak katılan Hande Soral, katıldığı bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Soral: “Araştırmalar yaptım ama onun dışında gassal bir hanımefendiyle birlikte uzun uzun çalıştım da. Gasilhanede çalıştım. Bir cansız manken üzerinden yıkamayı da onunla birlikte öğrendim. Ritüellerini öğrendim, videolar izledim. Çok farklı gassallardan farklı hikayeler dinledim. Valla böyle bir rolü oynamak, kolay kolay her an karşımıza çıkabilecek bir karakter değil. O yüzden çok keyifliydi benim için. Bende Baki’nin yanına bir kadın gassal olarak katılıyorum.” ifadelerine yer verdi.