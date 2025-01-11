Gassal dizisinin 2. sezonuna dahil olan Hande Soral: Gasilhanede çalıştım, cansız bir manken üzerinden yıkamayı öğrendim

Soral: “Araştırmalar yaptım ama onun dışında gassal bir hanımefendiyle birlikte uzun uzun çalıştım da. Gasilhanede çalıştım. Bir cansız manken üzerinden yıkamayı da onunla birlikte öğrendim. Ritüellerini öğrendim, videolar izledim. Çok farklı gassallardan farklı hikayeler dinledim. Valla böyle bir rolü oynamak, kolay kolay her an karşımıza çıkabilecek bir karakter değil. O yüzden çok keyifliydi benim için. Bende Baki’nin yanına bir kadın gassal olarak katılıyorum.” ifadelerine yer verdi.