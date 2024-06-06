Gelin Takımı filminin oyuncularından Filiz Akın'a ziyaret: "Ne güzel şey sevilmek"

Ünlü isimlerin o buluşmasından kareleri 81 yaşındaki Filiz Akın, sosyal medya hesabından; "Ne güzel şey sevilmek. Beni çok mutlu etti, içten sıcacık sarılmaları, iltifatlarıyla şifa verdiler sanki. 'Gelin Takımı' filminden sevgiyle takip ettiğim oyuncu arkadaşlarım beni ziyarete geldiler. O an şu an" ifadelerini kullandı.