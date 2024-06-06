Gelin Takımı filminin oyuncularından Filiz Akın'a ziyaret: "Ne güzel şey sevilmek"

'Gelin Takımı' adlı sinema filminin ekibi, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'ı evinde ziyaret etti. Akın, o anları sosyal medya hesabından "Ne güzel şey sevilmek" notuyla yayınladı.

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Gelin Takımı filminin oyuncularından Filiz Akın'a ziyaret: "Ne güzel şey sevilmek" - Resim : 1

'Gelin Takımı' adlı filmin oyuncuları Ecem Erkek, Şebnem Bozoklu, Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya ve İpek Güven, Türk sinemasının usta isimlerinden Filiz Akın'ın, Bodrum'daki evinde ziyaret etti.

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Gelin Takımı filminin oyuncularından Filiz Akın'a ziyaret: "Ne güzel şey sevilmek" - Resim : 2

Ünlü isimlerin o buluşmasından kareleri 81 yaşındaki Filiz Akın, sosyal medya hesabından; "Ne güzel şey sevilmek. Beni çok mutlu etti, içten sıcacık sarılmaları, iltifatlarıyla şifa verdiler sanki. 'Gelin Takımı' filminden sevgiyle takip ettiğim oyuncu arkadaşlarım beni ziyarete geldiler. O an şu an" ifadelerini kullandı.

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Gelin Takımı filminin oyuncularından Filiz Akın'a ziyaret: "Ne güzel şey sevilmek" - Resim : 3

 Ünlü oyuncu Seda Bakan , Filiz Akın'la birlikte çekindikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıp; "Hayallerin ötesinde bir geceydi benim için… Sevgili Filiz Akın'ı yakından görüp, onunla konuşmak muhteşem. İyi ki varsın Filiz Akın. En büyük hayranınım. Bir sonrakine bebekleri de getiriyorum." notunu düştü.

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Gelin Takımı filminin oyuncularından Filiz Akın'a ziyaret: "Ne güzel şey sevilmek" - Resim : 4

Ecem Erkek ise "Ağzımı kapatamadığım bir akşamdı .Ne güzel anılar biriktiriyoruz . Kızlarla Filiz hanımı ziyarete gittik . Hepimiz 15-16 yaşındaki kızlara döndük… bir heyecan bir sevinç . .. Müthiş bir zarafetle ağırladılar bizi . Bıcır bıcır konuşup durduk. İyi ki varsınız Filiz hanım" dedi. 