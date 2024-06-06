Gelin Takımı filminin oyuncularından Filiz Akın'a ziyaret: "Ne güzel şey sevilmek"
'Gelin Takımı' adlı sinema filminin ekibi, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın'ı evinde ziyaret etti. Akın, o anları sosyal medya hesabından "Ne güzel şey sevilmek" notuyla yayınladı.
'Gelin Takımı' adlı filmin oyuncuları Ecem Erkek, Şebnem Bozoklu, Seda Bakan, Nilperi Şahinkaya ve İpek Güven, Türk sinemasının usta isimlerinden Filiz Akın'ın, Bodrum'daki evinde ziyaret etti.
Ünlü isimlerin o buluşmasından kareleri 81 yaşındaki Filiz Akın, sosyal medya hesabından; "Ne güzel şey sevilmek. Beni çok mutlu etti, içten sıcacık sarılmaları, iltifatlarıyla şifa verdiler sanki. 'Gelin Takımı' filminden sevgiyle takip ettiğim oyuncu arkadaşlarım beni ziyarete geldiler. O an şu an" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu Seda Bakan , Filiz Akın'la birlikte çekindikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıp; "Hayallerin ötesinde bir geceydi benim için… Sevgili Filiz Akın'ı yakından görüp, onunla konuşmak muhteşem. İyi ki varsın Filiz Akın. En büyük hayranınım. Bir sonrakine bebekleri de getiriyorum." notunu düştü.
Ecem Erkek ise "Ağzımı kapatamadığım bir akşamdı .Ne güzel anılar biriktiriyoruz . Kızlarla Filiz hanımı ziyarete gittik . Hepimiz 15-16 yaşındaki kızlara döndük… bir heyecan bir sevinç . .. Müthiş bir zarafetle ağırladılar bizi . Bıcır bıcır konuşup durduk. İyi ki varsınız Filiz hanım" dedi.