Gizem Karaca'dan esprili hamilelik paylaşımı: Üzerime olan hiçbir şey kalmadı

Gizem Karaca, şu ifadeleri kullandı:

"Ödemim, yeni hamile kotum, Kemal'in kemeri, üstüme artık olmayan bir sürü şeylerden bazıları ve ben. Öyle bir sınır ki, çok bol giyinirsen kocaman bir insan oluyorsun, dar giyinirsen sadece yürüyen bir göbek oluyorsun"