Gizem Karaca'dan esprili hamilelik paylaşımı: Üzerime olan hiçbir şey kalmadı
Anne olmaya hazırlanan oyuncu Gizem Karaca, hamileliğinin 23. haftasında yaşadığı fiziksel değişimleri ve giyinirken karşılaştığı zorlukları anlatan esprili bir video paylaştı.
Eşi Kemal Ekmekçioğlu ile ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Gizem Karaca, hamilelik sürecindeki beden değişikliklerini ve ruh halini sosyal medya üzerinden esprili bir video ile takipçileriyle paylaştı.
23 haftalık hamile olan oyuncu, hamilelik sürecinde kıyafet seçimi konusunda yaşadığı zorlukları samimi bir şekilde dile getirdi.
Gizem Karaca, şu ifadeleri kullandı:
"Ödemim, yeni hamile kotum, Kemal'in kemeri, üstüme artık olmayan bir sürü şeylerden bazıları ve ben. Öyle bir sınır ki, çok bol giyinirsen kocaman bir insan oluyorsun, dar giyinirsen sadece yürüyen bir göbek oluyorsun"
Karaca, ruh halinin inişli çıkışlı olduğunu paylaşarak, hamilelik sürecinin yalnızca bedensel değil, duygusal anlamda da farklı bir yolculuk olduğunu ifade etti.