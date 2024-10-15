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Gökçe Bahadır eşinin doğum gününü kutladı: 'Artık ne istediğimi biliyorum' dediğim anda karşıma çıktın
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy'un doğum gününü sosyal medya hesabından romantik sözlerle kutladı.
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Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır 26 Şubat 2022 tarihinde müzisyen Emir Ersoy ile dünyaevine girmişti.
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Mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Gökçe Bahadır, eşinin doğum gününe özel sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.
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Ünlü oyuncu paylaşımına "Artık ne istediğimi biliyorum' dediğim anda mı karşıma çıktın yoksa sen geldin diye mi öyle hissediyorum? Sebebi her neyse seni karşıma çıkaran her şeye teşekkür ederim İyi ki doğdun sevgilim. İyi ki doğdun seni seviyorum." notunu düştü.
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Eşi Emir Ersoy da gönderinin altına "İyikim" yazarak cevap verdi.