Gökçe Bahadır eşinin doğum gününü kutladı: 'Artık ne istediğimi biliyorum' dediğim anda karşıma çıktın

Ünlü oyuncu paylaşımına "Artık ne istediğimi biliyorum' dediğim anda mı karşıma çıktın yoksa sen geldin diye mi öyle hissediyorum? Sebebi her neyse seni karşıma çıkaran her şeye teşekkür ederim İyi ki doğdun sevgilim. İyi ki doğdun seni seviyorum." notunu düştü.