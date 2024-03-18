Gökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı evinin kirası ortaya çıktı

Müge Dağıstanlı'nın aktardığı habere göre, Bahadır ve Ersoy çifti, bu muhteşem ev için aylık 270 bin TL kira bedeli ödüyor. Üstelik ev, daha önce Galatasaray'ın sevilen futbolcularından Juan Mata gibi ünlü isimleri ağırlamış. Mata ise bu lüks villa ya aylık 5 bin euro kira veriyordu.