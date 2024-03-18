Gökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı evinin kirası ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen Emir Ersoy çifti, Etiler'de nefes kesen Boğaz manzarasına sahip lüks bir eve taşınarak dikkatleri üzerlerine çekti. Ünlü çiftin oturdukları boğaz manzaralı villanın kira ücreti ortaya çıktı.
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Gökçe Bahadır, şu sıralar Star TV'de büyük beğeni toplayan "Ömer" dizisinde başrolde yer alıyor.
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Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen Emir Ersoy çiftinin yeni yuvası, İstanbul'un elit semtlerinden biri olan Etiler'de, Boğaz'ın büyüleyici manzarasına hakim, dikkat çekici bir villa.
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Müge Dağıstanlı'nın aktardığı habere göre, Bahadır ve Ersoy çifti, bu muhteşem ev için aylık 270 bin TL kira bedeli ödüyor. Üstelik ev, daha önce Galatasaray'ın sevilen futbolcularından Juan Mata gibi ünlü isimleri ağırlamış. Mata ise bu lüks villa ya aylık 5 bin euro kira veriyordu.
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Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy geçtiğimiz yaz gözlerden uzak yaptıkları tatille gündeme gelmişti.