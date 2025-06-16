Gökhan Kasabalı İstanbul'u geride bırakarak köye yerleşti! Kendi elleriyle yaptığı evde yaşıyor

Gökmen Kasabalı, sadece başarılı oyunculuğuyla değil, aynı zamanda el işçiliği alanındaki yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Hobisi olarak başladığı ahşap tasarımlarını, kendi YouTube kanalında takipçileriyle paylaşıyor ve sanatsal yönünü bu platformda sergiliyor.