Gökhan Kasabalı İstanbul'u geride bırakarak köye yerleşti! Kendi elleriyle yaptığı evde yaşıyor
Diriliş Ertuğrul, Ramo, Kiraz Mevsimi, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Kurtlar Vadisi gibi sevilen yapımlarda rol alan oyuncu Gökmen Kasabalı, şehir hayatını geride bırakarak dikkat çeken bir karar aldı. Ünlü oyuncu, İstanbul’dan ayrılarak çocukluk yıllarını geçirdiği köye yerleşti. Doğayla iç içe bir yaşamı tercih eden Kasabalı, ailesiyle birlikte kendi elleriyle inşa ettiği evde yeni bir hayata başladı. YouTube'da yayın yapan MuratCA kanalına konuk olan ünlü oyuncu yeni hayatını anlattı.
Ünlü oyuncu Gökmen Kasabalı, ekranlarda önemli projelere imza attıktan sonra radikal bir karar aldı. İzmir Şehir Tiyatrosu'nda aldığı eğitimle oyunculuk dünyasına adım atan ve Kiraz Mevsimi, Diriliş Ertuğrul, Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarla tanınan Kasabalı, artık İstanbul'da yaşamıyor.
Ailesinin şehir ortamından uzak kalmasını arzu ettiği için, tüm düzenini değiştirerek kendine yeni bir köy evi kurma serüvenine başladı.
Gökmen Kasabalı, sadece başarılı oyunculuğuyla değil, aynı zamanda el işçiliği alanındaki yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Hobisi olarak başladığı ahşap tasarımlarını, kendi YouTube kanalında takipçileriyle paylaşıyor ve sanatsal yönünü bu platformda sergiliyor.
Doğayla iç içe bir yaşamı tercih eden Kasabalı, ailesiyle birlikte kendi elleriyle inşa ettiği evde yeni bir hayata başladı. YouTube'da yayın yapan MuratCA kanalına konuk olan ünlü oyuncu yeni hayatını anlattı.