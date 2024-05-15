Gökhan Özen'den cinsel itiraf: Seks diyetine girdim

Uzun bir süre ABD'de yaşayan ve bu yıl kesin dönüş yapan pop müziğin sevilen isimlerinden Gökhan Özen, çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

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Gökhan Özen'den cinsel itiraf: Seks diyetine girdim - Resim : 1

Son olarak yaptırdığı estetikle gündeme gelen Gökhan Özen, şimdi de 'seks diyeti' itirafıyla adından söz ettirdi.

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Gökhan Özen'den cinsel itiraf: Seks diyetine girdim - Resim : 2

2000'li yılların en sevilen şarkılarına sahip olan ve kariyerinin zirvesindeyken boşanmasıyla her şeyi geride bırakarak Los Angeles'a yerleşen Özen, 7 yılın ardından Türkiye'ye dönmüştü.

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Gökhan Özen'den cinsel itiraf: Seks diyetine girdim - Resim : 3

'SEKS DİYETİ YAPTIM'

Hakan Gence'nin sorularını yanıtlayan Özen, "Çapkındım. Belli bir noktadan sonra hiç çapkın olmadığımı gördüm. Hatta bu yedi sene içerisinde iki kere seks diyeti yaptım" cevabını vererek herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı.

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Gökhan Özen'den cinsel itiraf: Seks diyetine girdim - Resim : 4

Ünlü şarkıcı, bu diyetlerden birinin aylarca birinin de bir yıldan fazla sürdüğünü itiraf etti.