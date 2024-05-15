Gökhan Özen'den cinsel itiraf: Seks diyetine girdim

'SEKS DİYETİ YAPTIM'

Hakan Gence'nin sorularını yanıtlayan Özen, "Çapkındım. Belli bir noktadan sonra hiç çapkın olmadığımı gördüm. Hatta bu yedi sene içerisinde iki kere seks diyeti yaptım" cevabını vererek herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı.