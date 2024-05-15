Gökhan Özen'den cinsel itiraf: Seks diyetine girdim

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Son olarak yaptırdığı estetikle gündeme gelen Gökhan Özen, şimdi de 'seks diyeti' itirafıyla adından söz ettirdi.
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2000'li yılların en sevilen şarkılarına sahip olan ve kariyerinin zirvesindeyken boşanmasıyla her şeyi geride bırakarak Los Angeles'a yerleşen Özen, 7 yılın ardından Türkiye'ye dönmüştü.
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'SEKS DİYETİ YAPTIM'
Hakan Gence'nin sorularını yanıtlayan Özen, "Çapkındım. Belli bir noktadan sonra hiç çapkın olmadığımı gördüm. Hatta bu yedi sene içerisinde iki kere seks diyeti yaptım" cevabını vererek herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı.
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Ünlü şarkıcı, bu diyetlerden birinin aylarca birinin de bir yıldan fazla sürdüğünü itiraf etti.