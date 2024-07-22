Göksel: O şarkıyı geceliğimle yazdım

'Depresyondayım' şarkısını söylemeden önce de "Bazen bana atılan tweet'leri okuyorum. Birisi, 'Göksel bu şarkıları nasıl yazıyor' diye sormuş. Ben de 'Evde geceliğimle, gözlüğümle yazıyorum' demiştim. Şimdi yine evde geceliğimle gözlüğümle yazdığım bir şarkıyı okuyacağım" ifadelerini kullandı.