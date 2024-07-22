Göksel: O şarkıyı geceliğimle yazdım

Geçtiğimiz gün Harbiye'de sahneye çıkan şarkıcı Göksel, "Şimdi evde geceliğimle, gözlüğümle yazdığım bir şarkıyı söyleyeceğim" diyerek 'Depresyondayım' şarkısını seslendirdi.

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Göksel: O şarkıyı geceliğimle yazdım - Resim : 1

Göksel, 'N Kolay Harbiye Açık Hava' konserleri kapsamında önceki gece sahnedeydi.  

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Göksel: O şarkıyı geceliğimle yazdım - Resim : 2

Üzerinde 10 binden fazla zirkon taş bulunan 8 kiloluk elbisesiyle seyirci karşısına çıkan şarkıcı dünden bugüne sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendirdi. 

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Göksel: O şarkıyı geceliğimle yazdım - Resim : 3

Göksel, "O ortaokul sıralarındaki küçük kızın hayallerini gerçekleştiriyorum 30 yıldır, ne mutlu bana" dedi.

 

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Göksel: O şarkıyı geceliğimle yazdım - Resim : 4

'Depresyondayım' şarkısını söylemeden önce de "Bazen bana atılan tweet'leri okuyorum. Birisi, 'Göksel bu şarkıları nasıl yazıyor' diye sormuş. Ben de 'Evde geceliğimle, gözlüğümle yazıyorum' demiştim. Şimdi yine evde geceliğimle gözlüğümle yazdığım bir şarkıyı okuyacağım" ifadelerini kullandı.