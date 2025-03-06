Göksel takipçilerini eski yıllara götürdü: Dile kolay 28 yıl

Ünlü şarkıcı Göksel yaptığı paylaşımla takipçilerine geçmişe götürdü. 1997 yılındaki halini paylaşan ünlü şarkıcı paylaşımına "Dile kolay 28 yıl" notunu düştü.

Elele Online

Elele Online
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Göksel takipçilerini eski yıllara götürdü: Dile kolay 28 yıl - Resim : 1

"Uzaktan", "Bi Seni Konuşurum" ve "Günün Birinde" gibi şarkılarla tanınan Göksel, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde müzikseverle buluşan yeni şarkısı için imaj değişikliğine gitmişti. 

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Göksel takipçilerini eski yıllara götürdü: Dile kolay 28 yıl - Resim : 2

Ünlü şarkıcının yeni tarzı sevenlerinden tam not almıştı. 

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Göksel takipçilerini eski yıllara götürdü: Dile kolay 28 yıl - Resim : 3

Zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşım yapan Göksel şimdi de takipçilerine geçmişe götürdü. 

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Göksel takipçilerini eski yıllara götürdü: Dile kolay 28 yıl - Resim : 4

1997 yılındaki halini paylaşan ünlü şarkıcı paylaşımına "Dile kolay 28 yıl" notunu düştü.