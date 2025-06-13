Göksel'in tekne stili: Yakından bakalım
Şarkıcı Göksel, yaz sezonuna denizde merhaba dedi. Ünlü sanatçı, tatilini bir teknede geçirerek hem güneşin hem de maviliklerin tadını çıkardı. Göksel, fiziği ve tekne stili ile de dikkat çekti.
1 / 6
Şarkıcı Göksel, yaz sezonunu teknede açtı. Denizin ve güneşin tadını çıkardığı bir tatil yapan Göksel, bu süreçte bol bol dinlenerek kendine zaman ayırdı.
2 / 6
Sanatçı, güneşlenirken "Akhilleus'un Şarkısı" adlı kitabı okumayı da ihmal etmedi.
3 / 6
Tatil anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan Göksel, gönderisine "İlk yaz dumpı… Yapmazsam olmazdı" notunu ekledi.
4 / 6
Ünlü şarkıcının fit fiziği ve stili de dikkat çekti.
Mayosu Saude istanbul - Rosemary Kare Yaka Cutout Mayo