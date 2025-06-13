Göksel'in tekne stili: Yakından bakalım

Şarkıcı Göksel, yaz sezonuna denizde merhaba dedi. Ünlü sanatçı, tatilini bir teknede geçirerek hem güneşin hem de maviliklerin tadını çıkardı. Göksel, fiziği ve tekne stili ile de dikkat çekti.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 6
Göksel'in tekne stili: Yakından bakalım - Resim : 1

Şarkıcı Göksel, yaz sezonunu teknede açtı. Denizin ve güneşin tadını çıkardığı bir tatil yapan Göksel, bu süreçte bol bol dinlenerek kendine zaman ayırdı.  

2 / 6
Göksel'in tekne stili: Yakından bakalım - Resim : 2

Sanatçı, güneşlenirken "Akhilleus'un Şarkısı" adlı kitabı okumayı da ihmal etmedi.

 

3 / 6
Göksel'in tekne stili: Yakından bakalım - Resim : 3

Tatil anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan Göksel, gönderisine "İlk yaz dumpı… Yapmazsam olmazdı" notunu ekledi.

4 / 6
Göksel'in tekne stili: Yakından bakalım - Resim : 4

Ünlü şarkıcının fit fiziği ve stili de dikkat çekti.

Mayosu Saude istanbul - Rosemary Kare Yaka Cutout Mayo