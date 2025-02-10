Göksel'in yeni imajına beğeni yağdı! Uzun saçlarıyla büyüledi

Ünlü şarkıcı Göksel, yeni şarkısı ve yeni albüm çalışması için imajında radikal bir değişikliğe gitti. Göksel'in fotoğrafına beğeni yağdı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Göksel'in yeni imajına beğeni yağdı! Uzun saçlarıyla büyüledi - Resim : 1

Yeni albümü için imaj değişikliğine giden Göksel’in uzun saçları ve zayıflamış fit hali takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

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Göksel'in yeni imajına beğeni yağdı! Uzun saçlarıyla büyüledi - Resim : 2

Uzun zamandır kısa saç kullanan Göksel'i gören hayranları gözlerine inanamadı.

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Göksel'in yeni imajına beğeni yağdı! Uzun saçlarıyla büyüledi - Resim : 3

Ünlü şarkıcı, uzun saçlarıyla verdiği pozunu, sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

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Göksel'in yeni imajına beğeni yağdı! Uzun saçlarıyla büyüledi - Resim : 4

53 yaşında olan sanatçının yeni imajına sevenlerinden: 'Pardon Göksel 24 yaşında mıydı?', 'Gençleşmiş', 'Uzun saçları görünce biz şok', 'Her hali çok güzel' gibi övgü dolu yorumlar geldi.