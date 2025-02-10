Göksel'in yeni imajına beğeni yağdı! Uzun saçlarıyla büyüledi
Ünlü şarkıcı Göksel, yeni şarkısı ve yeni albüm çalışması için imajında radikal bir değişikliğe gitti. Göksel'in fotoğrafına beğeni yağdı.
1 / 4
Yeni albümü için imaj değişikliğine giden Göksel’in uzun saçları ve zayıflamış fit hali takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.
2 / 4
Uzun zamandır kısa saç kullanan Göksel'i gören hayranları gözlerine inanamadı.
3 / 4
Ünlü şarkıcı, uzun saçlarıyla verdiği pozunu, sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.
4 / 4
53 yaşında olan sanatçının yeni imajına sevenlerinden: 'Pardon Göksel 24 yaşında mıydı?', 'Gençleşmiş', 'Uzun saçları görünce biz şok', 'Her hali çok güzel' gibi övgü dolu yorumlar geldi.