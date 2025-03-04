Gonca Vuslateri, Paris dergisinde: Görenler tanıyamadı...
Gonca Vuslateri, Paris merkezli Gmaro dergisi için sıra dışı bir tarzda objektif karşısına geçti. Görenler ünlü oyuncuyu tanımakta zorluk çekti.
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Gonca Vuslateri, Gmaro Magazine Paris için özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Ünlü oyuncu sınırları aşarak uluslararası arenada Türkiye’yi gururla temsil etti.
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Ünlü oyuncu, modacı Hakan Akkaya’nın New York koleksiyonundan özel tasarımlarla Selim Akar’ın objektifine poz verdi.
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20 SAYFADA GONCA
Gmaro dergisi, Gonca Vuslateri’nin fotoğraflarına 20 sayfa ayırdı.
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Dergide Vuslateri için “Türkiye’nin en seçkin oyuncularından biri” ifadesi kullanıldı. Vuslateri’nin kareleri, Selim Akar’ın “Işık” adlı fotoğraf sergisinde de yer alacak.