Gonca Vuslateri'den kızı ve eşiyle mutlu aile pozları: Aşklarım
Şimdilerde minik kızıyla ilgilenen ünlü oyuncu Gonca Vuslateri ailesiyle tatile çıktı. Vuslateri, eşi Levent ve kızları Asya ile bir dizi fotoğraf paylaştı.
'Canım Ailem', 'Küçük Sırlar', 'Yalan Dünya', 'Anne' ve 'Hedefim Sensin' gibi yapımlarda yer alan Gonca Vuslateri'den geçtiğimiz ekim ayında güzel haber gelmiş, 37 yaşındaki oyuncu bebek beklediğini açıklamıştı.
26 Nisan 2024 tarihinde anne olan Vuslateri, kızıyla ve eşiyle birlikte tatile çıktı. Ünlü oyuncu tatilde çekildiği yeni pozlarını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.
Eşinin ve kızının yüzünü göstermeyi tercih etmeyen ünlü isim, paylaşımına şu notu düştü:
"Aşklarım.
Gecem, gündüzüm..
Yuvasını korumak için ıslak ormanların uykusuz kurtları gibi nefeslerinizi dinleyerek geçiririm gecelerimi..
Dualardan söz yazarım boyu bestelerinize..
Kökleri içime büyüyen olgun ailem..
beni parçalara bölerek derinleştiren en dirençli büyüyüşlerim.
Canım kızım, canım sevgilim.
Sizi seviyorum "
37 yaşındaki Vuslateri'nin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.