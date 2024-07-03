Gonca Vuslateri'den kızı ve eşiyle mutlu aile pozları: Aşklarım

Şimdilerde minik kızıyla ilgilenen ünlü oyuncu Gonca Vuslateri ailesiyle tatile çıktı. Vuslateri, eşi Levent ve kızları Asya ile bir dizi fotoğraf paylaştı.

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Gonca Vuslateri'den kızı ve eşiyle mutlu aile pozları: Aşklarım - Resim : 1

'Canım Ailem', 'Küçük Sırlar', 'Yalan Dünya', 'Anne' ve 'Hedefim Sensin' gibi yapımlarda yer alan Gonca Vuslateri'den geçtiğimiz ekim ayında güzel haber gelmiş, 37 yaşındaki oyuncu bebek beklediğini açıklamıştı.

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Gonca Vuslateri'den kızı ve eşiyle mutlu aile pozları: Aşklarım - Resim : 2

26 Nisan 2024 tarihinde anne olan Vuslateri, kızıyla ve eşiyle birlikte tatile çıktı. Ünlü oyuncu tatilde çekildiği yeni pozlarını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

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Gonca Vuslateri'den kızı ve eşiyle mutlu aile pozları: Aşklarım - Resim : 3

Eşinin ve kızının yüzünü göstermeyi tercih etmeyen ünlü isim, paylaşımına şu notu düştü:

"Aşklarım.

Gecem, gündüzüm..

Yuvasını korumak için ıslak ormanların uykusuz kurtları gibi nefeslerinizi dinleyerek geçiririm gecelerimi..
Dualardan söz yazarım boyu bestelerinize..

Kökleri içime büyüyen olgun ailem..
beni parçalara bölerek derinleştiren en dirençli büyüyüşlerim.

Canım kızım, canım sevgilim.

Sizi seviyorum "

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Gonca Vuslateri'den kızı ve eşiyle mutlu aile pozları: Aşklarım - Resim : 4

37 yaşındaki Vuslateri'nin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.