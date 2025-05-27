Anasayfa Magazin Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar evleniyor! Futbolcu Samet Akaydın'dan Hazal Çağlar'a romantik evlilik teklifi
Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar evleniyor! Futbolcu Samet Akaydın'dan Hazal Çağlar'a romantik evlilik teklifi
Çaykur Rizesporlu milli futbolcu Samet Akaydın, bir süredir birlikte olduğu Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar'a romantik bir organizasyonla evlilik teklifinde bulundu. Çift o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
1 / 5
TRT ekranlarında 5 sezondur devam eden Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, bir süredir Çaykur Rizesporlu milli futbolcu Samet Akaydın ile beraber.
2 / 5
Akaydın, bir süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar'la mutluluğunu bir adım öteye taşıyarak romantik bir evlenme teklifinde bulundu.
3 / 5
Hazırlanan özel organizasyonla gerçekleşen teklif anları, organizasyon şirketi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
4 / 5
Hazal Çağlar ise o mutlu anları Instagram hesabında takipçileriyle paylaşarak, "Evet dedim!" notunu düştü. Akaydın'ın Çağlar için hazırladığı sürpriz organizasyon takipçilerinden tam not aldı.