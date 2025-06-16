Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar ve futbolcu Samet Akaydın nişanlandı!
Çaykur Rizesporlu milli futbolcu Samet Akaydın, bir süredir birlikte olduğu Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar'a evlilik teklifinde bulunmuştu. Çift, nişanlandı. İkilinin mutlu günlerinden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
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Gönül Dağı dizisiyle şöhreti yakalayan Hazal Çağlar, bir süredir futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşıyordu.
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Akaydın, bir süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar'la mutluluğunu bir adım öteye taşıyarak romantik bir evlenme teklifinde bulundu.
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Hazal Çağlar ise o mutlu anları Instagram hesabında takipçileriyle paylaşarak, "Evet dedim!" notunu düştü. Akaydın'ın Çağlar için hazırladığı sürpriz organizasyon takipçilerinden tam not aldı.
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Akaydın'ın evlenme teklifinden günler sonra Hazal Çağlar ile Samet Akaydın nişanlandı.