Gözleri Karadeniz dizisi neden final yaptı? İzleyicileri şaşırtan karar

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı "Gözleri KaraDeniz" dizisi 2 Eylül 2025 tarihinde izleyiciyle buluşmaya başlamıştı. Maçari ailesinin içindeki iç savaşı konu alan Atv ekranlarının Salı akşamları izleyiciyle buluşuyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Atv’nin “Gözleri KaraDeniz” dizisinin geçen hafta bu akşamki anlık reytinglere bakarak final yapıp yapmayacağına karar verileceği açıklanmıştı. Ekibe de 16. bölüme alternatif bir final yazılacağı, kanalın bu akşam yayında anlık reytinglere bakarak finali yayınlayıp yayınlayacağına karar vereceği ifade edilmişti.

Dizi ekibine 23’ü haftası maç yayını olduğu için çarşamba gününe kadar repo verilmişti. Bu ilginç karardan vazgeçildi ve diziye atv direkt final yazısını bastı. Yönetmen Altan Dönmez başta olmak üzere, tüm oyuncu ekibi final yazısını ekranda görünce şoke oldu. Salı gününe A.B.İ dizisinin geleceği konuşuluyor.

Gözleri Karadeniz son bölümde neler oldu?

Azil ve Güneş, yara almış ilişkilerini onarmaya çalışırken aralarındaki kırgınlıkların gölgesi her fırsatta geri döner; bu sırada Azil'i öldürmek için kurulan pusunun, kimliği belirsiz biri tarafından bozulması yeni bir tehdidin varlığını hissettirir.

Mehmet ile Peri arasındaki hesaplaşma aile içinde fırtınalar koparırken, Peri'nin Maçari konağına yaptığı sert çıkış tüm dengeleri altüst eder.

Nermin ve Havva arasındaki rekabet, Güneş'in miras meselesiyle birleşerek konakta gerilimi iyice artırır.

Dursun ve Fatoş'un ilişkisi ciddileşirken Cemal'in kız isteme heyecanı komik ve duygusal anlara sahne olur.

Sancar'ın karanlık tarafa geçişi ise hem Mehmet'i hem de Maçarileri bekleyen büyük fırtınanın habercisidir.