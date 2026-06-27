Kadir İnanır'ın ölümü ünlü isimleri yasa boğdu: İşte paylaşımlar
Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın asil, yeri doldurulamaz hafızası Kadir İnanır, bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dürüstçe gözlerini hayata yumdu. Bir süredir sağlık mücadelelerini yakından takip ettiğimiz ve dualarımızla yanında olduğumuz 77 yaşındaki efsanevi sanatçının vefat haberi, tüm ülkeyi ve sanat dünyasını maskesiz bir hüzne boğdu.
Türk sinemasına asil duruşu ve unutulmaz karakterleriyle yön veren efsanevi aktör Kadir İnanır, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Sağlık durumunu uzun süredir dürüstçe ve büyük bir umutla takip ettiğimiz 77 yaşındaki usta sanatçının aramızdan ayrılışı, tüm Türkiye’yi ve sinema camiasını derin bir üzüntüye sevk etti...
TÜRKAN ŞORAY: ACI HABERİN GELDİ
Türkan Şoray, duygusal mesajında; ''Sevgili Kadir; Günlerdir umutla, gelecek sağlık haberini beklerken, ne yazık ki acı haberin geldi, inanmak istemedim… Sen, bir bakışa bin anlam sığdıran, en güzel gülen adam.. Ne anlar paylaştık, ne anılar biriktirdik film çekimlerinde.. Senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek. Sinemamız var oldukça, sen hep var olacaksın ve de Alyazmalı’nın kalbinde..'' ifadelerini kullandı.
HÜLYA KOÇYİĞİT: GELECEK NESİLLER HATIRLAYACAK
Hülya Koçyiğit, yakın dostunun vefatının ardından; ''Mert yüreği, açık sözlülüğü, arkadaşlarına verdiği değer, o güzel bağı her zaman layık olduğu şekilde taşıyabilmek... Bence o Türkiye'de etkili bir iz bıraktığını düşünüyorum. Gelecek nesiller de onu bu yönüyle hatırlayacaklar. Kadir'in şarkı, türkü söyleyebileceğini hiç tahmin etmezdim, bilmezdim. Bir adadan bir adaya kayıkla geçmemiz gerekiyordu. O arada bu başladı türkü söylemeye. "Sen şarkı da söyleyebiliyor muydun?" diye şaşırdım. "Elbette söylerim. Bugüne kadar fırsat mı oldu?" dedi. Fikri neyse açık açık söyler, gerekirse karşı tarafla münakaşa da ederdi'' diye konuştu.
EMEL SAYIN: ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM
Usta sanatçı Emel Sayın, taziye paylaşımında ''Türk sinemasının değerli isimlerinden Kadir İnanır'ın vefât haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiâsına başsağlığı diliyorum'' ifadelerini kullandı.