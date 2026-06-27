Kadir İnanır hayatını kaybetti

14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen Kadir İnanır'dan acı haber geldi.

KADİR İNANIR 77 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan tüm müdahalelere rağmen usta oyuncu kurtarılamadı. İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti.

İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, 21 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Maalasef Kadir entübe edildi. Zatürreye bağlı akciğerin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız" ifadelerine yer vermişti.

23 Haziran'da da usta sanatçının ablası Altun Arıca'nın vefat ettiği haberi gelmişti. Altun Arıca önceki gün memleketi Fatsa'da defnedilmişti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

İnanır'ın tedavi gördüğü hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Hüsnü Görgen şu bilgileri verdi: İleri evre akciğer kanseri ile mücadele eden Kadir İnanır 13.05.2026 tarihinden itibaren kanserin yarattığı solunum sıkıntısı ve pnömoni nedeniyle hastanemizde tedavi görüyordu. Solunum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine 14.05.2026 tarihinde yoğun bakıma alındı. Akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır, dün (26.06.2026) çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18:05'de hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Merhum sanatçının sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre, 28 Haziran pazar günü saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından, ikindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Namazın ardından naaşı Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Defin işleminin ardından ise taziyeler Akatlar Kültür Merkezi’nde kabul edilecek.