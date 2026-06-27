Nesrin Cavadzade, balayından pozlar paylaştı

Nesrin Cavadzade, mayıs ayında nikah masasına oturduğu eşi Kadir Taner Uçar ile çıktığı balayından fotoğraflar paylaştı.

Nesrin Cavadzade, balayından pozlar paylaştı
Elele Online

Elele Online

Nesrin Cavadzade, bir süredir birlikte olduğu Kadir Taner Uçar ile 4 Mayıs'ta Bodrum'da düzenlenen sürpriz bir nikâh töreniyle dünyaevine girmişti.

Cavadzade, "Evlilik teklifinden bir ay sonra Bodrum'da nikah kıydık. İlişkimizin altıncı ayında teklif aldım. Önce nikâh yaptık, düğünümüz ise sonra olacak" açıklamasını yapmıştı.Nesrin Cavadzade, balayından pozlar paylaştı - Resim : 1

BALAYI POZLARI

43 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden eşi Kadir Taner Uçar ile çıktığı balayından fotoğraflar yayımladı.Nesrin Cavadzade, balayından pozlar paylaştı - Resim : 2

Cavadzade'nin yaptığı paylaşımlarda; çiftin baş başa romantik yemekler yediği, birlikte spor yaptığı ve tatilin keyfini çıkardığı görüldü.Nesrin Cavadzade, balayından pozlar paylaştı - Resim : 3

 
 
 
 
 
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