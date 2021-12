Gucci Ailesi'ni kızdıran Gucci Ailesi (House of Gucci) filminin konusu ne?

1938'de ilk perakende mağazasını Roma'da Via Condotti'de açan Guccio Gucci, Gucci markası ve hayat hikayesiyle hep merak konusu oldu. Bu kez gündemde Gucci'lerin farklı bir dönemini işleyen bir film var: House of Gucci... House of Gucci filmi, Maurizio Gucci cinayetinin perde arkasında yaşananlara odaklanıyor. Gucci Ailesi'nin varisleri ise film nedeniyle mutsuz. Hem filme hem yaşanan tartışmalara bakalım...

House of Gucci Filminin Konusu

Öncelikle Gucci Ailesi filminin konusu ne? Filmin konusu özetle şöyle: Yeni evli Patrizia Reggiani (Lady Gaga) ve Maurizio Gucci (Adam Driver), amca Aldo (Al Pacino) ve baba Rodolfo (Jeremy Irons) tarafından aile işine, yani Gucci'ye çağırılır. Maurizio ve Patrizia, Gucci'nin kontrolünü ele geçirmek için harekete geçerler. Ancak aile içi çatışmalar kısa sürede evlilik içi çatışmalara dönüşür. Eski eş Patrizia, bir medyum (Salma Hayek) ve iki tetikçinin karıştığı bir cinayet planı için zemin hazırlar...

House of Gucci, İtalyan moda imparatorluğunun yaşadığı sansayonel dönemlere, 1995 yılında işlenen Maurizio Gucci cinayetine odaklanıyor. Ridley Scott’ın filminde Aldo Gucci rolünde Al Pacino, kardeşi Rodolfo rolünde Jeremy Irons ve 1995 yılında eski eşi Patrizia Reggiani tarafından kiralanan bir tetikçi tarafından öldürülünceye kadar şirketi devralan yeğeni Maurizio rolünde Adam Driver rol alıyor.

Filmde Patrizia Reggiani rolünde Lady Gaga var. İtalyan moda evi Gucci’nin kurucusunun torunu Maurizio Gucci’yi 1995 yılında kiralık katil tutarak öldürten eski eşi Patrizia Reggiani 1998’de 26 yıl hapse mahkum edilmişti. İyi hal gerekçesiyle geçen 2017 yılında tahliye edilmişti.

House of Gucci Filminin Oyuncuları

Lady Gaga (Patrizia Reggiani)

Adam Driver (Maurizio Gucci)

Jared Leto (Paolo Gucci)

Jeremy Irons (Rodolfo Gucci)

Salma Hayek (Giuseppina Auriemma)

Al Pacino (Aldo Gucci)

Jack Huston (Domenico De Sole)

Reeve Carney (Tom Ford)

Mădălina Diana Ghenea (Sophia Loren)

Camille Cottin (Paola Franchi)

Vincent Riotta (Fernando Reggiani)

Alexia Muray (Silvana Reggiani)

Mia McGovern Zaini (Alessandra Gucci)

Florence Andrews (Jenny Gucci)

Youssef Kerkour (Nemir Kirdar)

Mehdi Nebbou (Said)

Miloud Mourad Benamara (Omar)

Antonello Annunziata (Karl Lagerfeld)

Catherine Walker (Anna Wintour)

Martino Palmisano (Richard Avedon)

House Of Gucci Filminin Fragmanı

Gucci Ailesi Varisleri Filme Tepkili

Gucci Ailesi'nin varisleri ise filmi eleştiri yağmuruna tuttu ve yönetmen Ridley Scott'tan ailelerinin mirasına saygı duymasını istediler. Açıklamada filmin “kahramanlarına asla ait olmayan bir ton atfettiği savunuldu ve “Bu, insani açıdan son derece acı verici ve markanın bugün üzerine inşa edildiği mirasa bir hakarettir.” denildi.

Varisler, yalnızca filmin kendisine değil, aynı zamanda “erkek ve erkek şovenist bir şirket kültüründe hayatta kalmaya çalışan bir kurban” olarak “şımartıldığını” söyledikleri Reggiani’yi savunan “oyuncuların açıklamalarını” da tepkili olduklarını belirtiyor.

Bildiride, moda evinin 70 yıllık tarihi boyunca Gucci ailesinin doğrudan kontrolü altındaki “kapsayıcı bir şirket” olduğu ve filmin büyük ölçüde geçtiği 1980’lerde üst düzey pozisyonlarda birkaç kadın olduğu söyleniyor.

Aldo Gucci'nin kızı Patrizia Gucci, "Gerçekten hayal kırıklığına uğradık" dedi. "Kar elde etmek, Hollywood sisteminin gelirini artırmak için bir ailenin kimliğini çalıyorlar... Ailemizin bir kimliği var, mahremiyeti var. Her şeyi konuşabiliriz ama aşılamayacak bir sınır var." sözleriyle filmi eleştirdi. Aldo Gucci’nin varisleri tarafından yapılan açıklamada film için kendilerinden danışmanlık alınmadığı belirttiler.

Beş yıl önce hapishaneden tahliye edilen Patrizia Reggiani ise, filmde yer alanların kendisine danışmadığını söylüyor.

Lady Gaga ise bunun gereksiz olduğunu hissettiğini belirtti: “Bu hikayenin hakkını verebildiğimi, ancak ona, satır aralarını okuyabilmek için gazetecilik ruhuna sahip olmakla ilgilenen meraklı bir kadının gözüyle yaklaşırsam hissettim. Yani kimse bana Patrizia Gucci’nin kim olduğunu söylemeyecekti. Patrizia Gucci bile” dedi.

RIDLEY SCOTT NELER SÖYLEDİ?

Yönetmen Ridley Scott , BBC Radio 4’ün Today programına geçen hafta yaptığı açıklamada, “Bir Gucci’nin öldürüldüğünü ve bir diğerinin vergi kaçakçılığı nedeniyle hapse girdiğini unutmamalısınız, bu yüzden benim için kar elde etmekten bahsediyor olamazsınız” dedi