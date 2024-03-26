Gül Sunal'dan Kadir İnanır paylaşımı

Entübe edilerek tedbir amaçlı uyutulan Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural ve doktoru tarafından yapılan açıklamada "Bugün itibariyle tüm tetkik sonuçları olumlu çıktığından uyandırılma kararı alınmıştır" denilmişti.