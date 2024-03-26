Gül Sunal'dan Kadir İnanır paylaşımı
Kadir İnanır, 24 Mart Pazar günü sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde rahatsızlanmış, hastaneye kaldırılarak entübe edilmişti. Merhum oyuncu Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, İnanır'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır, birkaç gün önce Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak bilinci kapalı bir şekilde hastanede getirilmiş ve tedavi altına alınmıştı.
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Entübe edilerek tedbir amaçlı uyutulan Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural ve doktoru tarafından yapılan açıklamada "Bugün itibariyle tüm tetkik sonuçları olumlu çıktığından uyandırılma kararı alınmıştır" denilmişti.
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"KADİR İNANIR'DAN GÜZEL HABERLER BEKLİYORUZ"
Yaşananların ardından merhum sanatçı Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal da İnanır'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sunal, "Sevgili vefakar dostumuz Kadir İnanır’dan güzel haber bekliyoruz. Bütün iyi dileklerimiz, dualarımız onunla"ifadelerini kullandı.