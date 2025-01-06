Gülben Ergen'den tepki: 'Ferdi Tayfur'un malından mülkünden size ne?'
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan şarkıcı Gülben Ergen, merhum Ferdi Tayfun'un mal varlığının konuşulmasına isyan etti.
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Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, önceki gün 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Ünlü ismin vefatının ardından serveti de ortaya çıkmıştı.
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Sanatçının Marmaris’te bir koy ve bir yarımada, Adana’da 50 daire, İstanbul’da ise 30 ev ve 6 villaya sahip olduğu iddia edildi.
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Gülben Ergen ise bu söylentilere bir paylaşım ile isyan etti.
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Ergen, paylaşımında "Ferdi Ağabey'in malından mülkünden size ne? Neden acısını yaşarken mal varlığıyla ilgilenir insanlar? Koskoca Ferdi Tayfur yıllarca çalışmış, kazanmış, savurmamış, edebiyle, alnının teriyle ne kazanmışsa, mütevazı yaşamıyla biriktirmeyi başarmış. Helali hoş olsun." dedi.