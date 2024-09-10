Gülben Ergen'den yaza veda pozu: Renkli, enerjik ve hep yeniden başlamaya hazır

Bu yazı hem çalışarak hem de tatil yaparak geçiren şarkıcı Gülben Ergen yaza veda pozunu yayınladı. Ergen deniz kenarında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Gülben Ergen'den yaza veda pozu: Renkli, enerjik ve hep yeniden başlamaya hazır - Resim : 1

Bu yaz yeni şarkısı Naniki sevenleri ile buluşturan Gülben Ergen sık sık konser verdi. 

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Gülben Ergen'den yaza veda pozu: Renkli, enerjik ve hep yeniden başlamaya hazır - Resim : 2

Bir yandan çalışan ünlü şarkıcı bir yandan da tatil yaptı. Son dönemde sık sık bikinili pozlarını paylaşan ünlü şarkıcı, bu karelere bir yenisini daha ekledi.

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Gülben Ergen'den yaza veda pozu: Renkli, enerjik ve hep yeniden başlamaya hazır - Resim : 3

İskelede objektif karşısına geçen Ergen, Ahmet Yürekli'nin çektiği kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

 

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Gülben Ergen'den yaza veda pozu: Renkli, enerjik ve hep yeniden başlamaya hazır - Resim : 4

Ünlü isim, paylaşımına "Yaz bitmeden... Renkli, enerjik ve hep yeniden başlamaya hazır" notunu düştü.