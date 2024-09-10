Gülben Ergen'den yaza veda pozu: Renkli, enerjik ve hep yeniden başlamaya hazır
Bu yazı hem çalışarak hem de tatil yaparak geçiren şarkıcı Gülben Ergen yaza veda pozunu yayınladı. Ergen deniz kenarında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
1 / 4
Bu yaz yeni şarkısı Naniki sevenleri ile buluşturan Gülben Ergen sık sık konser verdi.
2 / 4
Bir yandan çalışan ünlü şarkıcı bir yandan da tatil yaptı. Son dönemde sık sık bikinili pozlarını paylaşan ünlü şarkıcı, bu karelere bir yenisini daha ekledi.
3 / 4
İskelede objektif karşısına geçen Ergen, Ahmet Yürekli'nin çektiği kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.
4 / 4
Ünlü isim, paylaşımına "Yaz bitmeden... Renkli, enerjik ve hep yeniden başlamaya hazır" notunu düştü.