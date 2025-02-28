Gülçin Ergül gözyaşları içinde anlattı: Bunu kimse bilmiyor...

"GRUPTAN AYRILDIĞIMDA ÇOK YANLIŞ ANLAŞILDIM"

"Beni en çok yanlış algılanmak zorladı. Gruptan ayrıldığımda çok yanlış anlaşıldım. Kariyerimde de zorlayan nokta oldu. Ben uzun süre açıklama yapmadım o dönem. Hem dava olduğu için hem arkadaşlarım hakkında negatif konuşmak istemediğim için. Çok kötü söylemler oldu o dönem. Arkamdan söylenen şeyler ben unutulmuyor bazen. Ben grubu bozmuşum gibi algılanıyor. Eğer bir grupta huzur kalmıyorsa o zaman birisi ayrılır. O kişi benim diye asıl ben suçlanmamalıyım. Bazen çoğunluktan çok doğruyu söyleyen de haklı olabilir."