Gülçin Ergül gözyaşları içinde anlattı: Bunu kimse bilmiyor...
2008 yılında dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Gülçin Ergül, Youtube'da yayınlanan Katarsis programında Hepsi grubundan ayrılık sürecini gözyaşları içinde anlattı.
2000'li yılların en sevilen gruplarından biri olan Hepsi, aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle dağılmıştı. O dönemde gruptan ayrılan Gülçin Ergül çok fazla tepki çekmişti. 39 yaşındaki ünlü sanatçı o dönemi anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
Müzik kariyerine bireysel devam eden Gülçin Ergül katıldığı programda, "Fazlasıyla hazırım konuşmaya. Ben hayatta her şeyin iyi ve kötü zıt kutupların olduğuna inanıyorum. İyi giden şeyler de var kötü giden şeyler de oluyor." dedi.
"CEMRE BU GRUBA DAHİL OLMAK İSTİYORDU"
Ergül açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Cemre bu gruba dahil olmak istiyordu. Cemre'nin annesi de menajer. Biz çalışmalara başladık. Bunları hiçbir yerde anlatmadım. Birçok farklı üyeler değişti, gelenler gidenler oldu."
"GRUPTAN AYRILDIĞIMDA ÇOK YANLIŞ ANLAŞILDIM"
"Beni en çok yanlış algılanmak zorladı. Gruptan ayrıldığımda çok yanlış anlaşıldım. Kariyerimde de zorlayan nokta oldu. Ben uzun süre açıklama yapmadım o dönem. Hem dava olduğu için hem arkadaşlarım hakkında negatif konuşmak istemediğim için. Çok kötü söylemler oldu o dönem. Arkamdan söylenen şeyler ben unutulmuyor bazen. Ben grubu bozmuşum gibi algılanıyor. Eğer bir grupta huzur kalmıyorsa o zaman birisi ayrılır. O kişi benim diye asıl ben suçlanmamalıyım. Bazen çoğunluktan çok doğruyu söyleyen de haklı olabilir."