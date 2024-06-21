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Güldür Güldür oyuncuları Onur Buldu ve Aziz Aslan'ın çocuklarıyla geleneksel tatil pozu
'Güldür Güldür Show' oyuncuları Onur Buldu ve Aziz Aslan, geçmişten bugüne çocuklarıyla birlikte aynı plajda çektirdikleri tatil fotoğraflarını yayımladı
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SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Onur Buldu ile Aziz Aslan, aileleriyle birlikte üç sezondur Fethiye'de tatil yapıyor.
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Her yıl aynı yerde buluşan Onur Buldu ve Aziz Aslan, çocuklarıyla birlikte plajda fotoğraf çektiriyor.
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3. senede de çocukları Masal ve Güneş ile objektif karşısına geçen ikilinin pozuna beğeni yağdı.
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Buldu, fotoğrafları "Üçüncü geleneksel Fethiye pozu" notuyla yayımlarken Aslan da aynı kareleri "Yine yeniden..." ifadeleriyle paylaştı.