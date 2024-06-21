Güldür Güldür oyuncuları Onur Buldu ve Aziz Aslan'ın çocuklarıyla geleneksel tatil pozu

'Güldür Güldür Show' oyuncuları Onur Buldu ve Aziz Aslan, geçmişten bugüne çocuklarıyla birlikte aynı plajda çektirdikleri tatil fotoğraflarını yayımladı

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Güldür Güldür oyuncuları Onur Buldu ve Aziz Aslan'ın çocuklarıyla geleneksel tatil pozu - Resim : 1

SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Onur Buldu ile Aziz Aslan, aileleriyle birlikte üç sezondur Fethiye'de tatil yapıyor.

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Güldür Güldür oyuncuları Onur Buldu ve Aziz Aslan'ın çocuklarıyla geleneksel tatil pozu - Resim : 2

Her yıl aynı yerde buluşan Onur Buldu ve Aziz Aslan, çocuklarıyla birlikte plajda fotoğraf çektiriyor.

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Güldür Güldür oyuncuları Onur Buldu ve Aziz Aslan'ın çocuklarıyla geleneksel tatil pozu - Resim : 3

3. senede de çocukları Masal ve Güneş ile objektif karşısına geçen ikilinin pozuna beğeni yağdı.

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Güldür Güldür oyuncuları Onur Buldu ve Aziz Aslan'ın çocuklarıyla geleneksel tatil pozu - Resim : 4

Buldu, fotoğrafları "Üçüncü geleneksel Fethiye pozu" notuyla yayımlarken Aslan da aynı kareleri "Yine yeniden..." ifadeleriyle paylaştı.