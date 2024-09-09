Güldür Güldür Show'da şaşırtan ayrılık: Yeni sezonda olmayacak
Show TV’de yayınlanan eğlence programı Güldür Güldür Show’un yeni sezon hazırlıkları devam ederken bir ayrılık haberi geldi.
Ekranların sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Show TV ekranlarında yayımlanan Güldür Güldür Show programında bir ayrılık haberi geldi.
Yapımını BKM'nin üstlendiği programın sunuculuğunu Ali Sunal'ın yaptığını Güldür Güldür Show ekibinde yer alan Alper Kul, Instagram hesabından yeni sezona ilişkin açıklama yaptı.
Alper Kul ayrılık kararını, Instagram hesabında yaptığı şu açıklamayla duyurdu:
"Canlarım benim. Alkışınız, eğlenceniz bol olsun. Turneler kolay geçsin, anılar efsanevi olsun. Efendim ben bu sezon Güldür Güldür ailemle birlikte ekranlarınızda olamayacağım. Affınıza sığınarak, bu seneyi pas geçiyorum. Tüm ekibimi ve izleyicilerimizi hasretle, sevgiyle ve hürmetle kucaklıyorum."