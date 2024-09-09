Güldür Güldür Show'da şaşırtan ayrılık: Yeni sezonda olmayacak

Alper Kul ayrılık kararını, Instagram hesabında yaptığı şu açıklamayla duyurdu:



"Canlarım benim. Alkışınız, eğlenceniz bol olsun. Turneler kolay geçsin, anılar efsanevi olsun. Efendim ben bu sezon Güldür Güldür ailemle birlikte ekranlarınızda olamayacağım. Affınıza sığınarak, bu seneyi pas geçiyorum. Tüm ekibimi ve izleyicilerimizi hasretle, sevgiyle ve hürmetle kucaklıyorum."